如預期加0.75厘 普徠仕Blerina Uruci： 除能源及食品外 料其餘通脹可緩（第三版）

聯儲局一如市場及普徠仕美國經濟學家Blerina Uruci的預期，加息0.75厘，惟該局點陣圖預計明年底聯邦基金利率為4.6厘，即介乎Blerina預計的「中性情境」與「升温情境」之間（詳見本文第一版）。

無論如何，目前市場面對的問題是經濟數據發出不同的訊息，Blerina指，通脹持續而且勞動力市場過熱， 但增長正在放緩，房地產市場正在經歷重大調整。另從外部因素來看，踏入冬天歐洲能源危機升溫，而中國正在經歷艱難的市場調整。 兩個地區的財政支援都在縮減，但大多數人認為縮減規模與問題的嚴重性不成比例。

然而，Blerina認為，經濟將挺過難關，而能源和食品以外的價格壓力將會......

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【第二版刊於9月22日 17:18】

對於美國聯儲局將於香港時間周四（9月22日）上午2時公布議息，普徠仕美國經濟學家Blerina Uruci，預計該局今次加息0.75厘，但認為該局今次要闡明將加息步伐放緩至 50 個基點所需的基本條件。（詳見本文第一版）

此外，Blerina在第一版內更提及，明年有3個可能發生的情境，當中預期「中性情境：終期利率於2023年保持在4厘附近」發生的可能性較高。

「中性情境」發生機會最高 其次為「升温情境」

然而Blerina也認為，「升温情境」（詳見本文第一版）是第二個較有可能發生的結果。她發現8月份CPI令人不安，因為服務通脹持續高企，這是很久沒發生過的。通脹的不確定性高，而企業則需要付出薪資溢價以吸引或挽留人才，但她認為，美國高收入家庭有大量儲蓄，即使經濟疲弱，企業亦能通過加價以過渡難關。

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【第一版刊於14：55】

美國聯儲局將於香港時間周四（9月22日）上午2時公布議息結果，至昨晚美股收市止的利率期貨數據顯示，今次加息0.75厘的機會已增至84%（點擊圖片放大），加息1厘的機會亦有約16%，料今次不會放慢加息步伐。向來認為聯儲局仍堅定降通脹的普徠仕美國經濟學家Blerina Uruci，也預計該局今次加息0.75厘，但認為該局今次要闡明將加息步伐放緩至50個基點所需的基本條件。

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專訪：宏利投管陳致洲 港股末季迎三道曙光【下一頁】

聯儲局本輪加息周期的加息步伐，較上一次以至對上六次加息周期急速得多（點擊圖片放大）。Blerina對於聯儲局議息會議的預測及看法如下：

預期聯儲局將聯邦基金利率或將提高0.75厘到3至3.25厘（編按：符合市場預期）。

在零售銷售/工業生產指數疲弱和密歇根大學下調長期通脹預期後，今次大幅加息至1厘的可能性略有下降。

聯儲局維持緊縮傾向，並仍未可以戰勝通脹，惟未來加息速度和目標仍取決於經濟數據。

聯儲局需要闡明將加息步伐放緩至0.5厘所需的基本條件。聯邦基金利率的水平可作為指標：在利率低於中性（即介乎2至2.5厘之間）時，「迅速」加息是合適的，但在利率受到限制、住屋和消費者支出減速的情況下，「具針對性的」加息會更為合適。

鑑於勞動力市場熾熱和通脹持續（點擊圖片放大），暫停加息並不可行。

展望2023年，Blerina認為有以下3種情境......

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（詳細分析更新中）

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