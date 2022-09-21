普徠仕Blerina Uruci：料儲局今加息0.75厘 明年保持4厘水平

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【星級名家】曾淵滄：留意市場上的超值股（一文盡覽不斷更新）
美國聯儲局將於香港時間周四（9月22日）上午2時公布議息結果，至昨晚美股收市止的利率期貨數據顯示，今次加息0.75厘的機會已增至84%（點擊圖片放大），加息1厘的機會亦有約16%，料今次不會放慢加息步伐。向來認為聯儲局仍堅定降通脹的普徠仕美國經濟學家Blerina Uruci，也預計該局今次加息0.75厘，但認為該局今次要闡明將加息步伐放緩至 50 個基點所需的基本條件。
專訪：宏利投管陳致洲 港股末季迎三道曙光【下一頁】
聯儲局本輪加息周期的加息步伐，較上一次以至對上六次加息周期急速得多（點擊圖片放大）。Blerina對於聯儲局議息會議的預測及看法如下：
展望2023年，Blerina認為有以下3種情境......
（詳細分析更新中）
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撰文 : 蕭悅潾 Money Times
欄名 : 財金猛人追蹤