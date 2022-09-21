  • 30°C
香港時間 : 2022921日 (週三) 16:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

普徠仕Blerina Uruci：料儲局今加0.75厘 明年保持4厘水平

財金猛人追蹤 14:56 2022/09/21

分享：

分享：

美國聯儲局將於香港時間周四（9月22日）上午2時公布議息結果，至昨晚美股收市止的利率期貨數據顯示，今次加息0.75厘的機會已增至84%（點擊圖片放大），加息1厘的機會亦有約16%，料今次不會放慢加息步伐。向來認為聯儲局仍堅定降通脹的普徠仕美國經濟學家Blerina Uruci，也預計該局今次加息0.75厘，但認為該局今次要闡明將加息步伐放緩至 50 個基點所需的基本條件

    點擊圖片放大
    +3
    +2

專訪：宏利投管陳致洲 港股末季迎三道曙光【下一頁

聯儲局本輪加息周期的加息步伐，較上一次以至對上六次加息周期急速得多（點擊圖片放大）。Blerina對於聯儲局議息會議的預測及看法如下：

  • 預期聯儲局將聯邦基金利率或將提高0.75厘到3至3.25厘（編按：符合市場預期）。
  • 在零售銷售/工業生產指數疲弱和密歇根大學下調長期通脹預期後，今次大幅加息至1厘的可能性略有下降。
  • 聯儲局維持緊縮傾向，並仍未可以戰勝通脹，惟未來加息速度和目標仍取決於經濟數據。
  • 聯儲局需要闡明將加息步伐放緩至0.5厘所需的基本條件。聯邦基金利率的水平可作為指標：在利率低於中性（即介乎2至2.5厘之間）時，「迅速」加息是合適的，但在利率受到限制、住屋和消費者支出減速的情況下，「具針對性的」加息會更為合適。
  • 鑑於勞動力市場熾熱和通脹持續（點擊圖片放大），暫停加息並不可行。

展望2023年，Blerina認為有以下3種情境......

    點擊圖片放大
    +2

（詳細分析更新中）

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

 

...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 財金猛人追蹤

相關文章

專訪宏利投管陳致洲 港股末季迎三道曙光
2022/09/19
專訪宏利投管陳致洲 港股末季迎三道曙光
【Jackson Hole】普徠仕Blerina Uruci：聯儲局仍堅定降通脹
2022/08/26
【Jackson Hole】普徠仕Blerina Uruci：聯儲局仍堅定降通脹
【美國加息】通脹如何影響加息路徑？中金剖析箇中傳導關係
今日
【美國加息】通脹如何影響加息路徑？中金剖析箇中傳導關係
大摩加持 太A擁兩大跑贏原因
今日
大摩加持 太A擁兩大跑贏原因

你可能感興趣

專訪宏利投管陳致洲 港股末季迎三道曙光
00:01 2022/09/19
專訪宏利投管陳致洲 港股末季迎三道曙光
【Jackson Hole】普徠仕Blerina Uruci：聯儲局仍堅定降通脹
00:14 2022/08/26
【Jackson Hole】普徠仕Blerina Uruci：聯儲局仍堅定降通脹
【美國加息】通脹如何影響加息路徑？中金剖析箇中傳導關係
今日 14:25
【美國加息】通脹如何影響加息路徑？中金剖析箇中傳導關係

最新專欄文章

洪灝：佛系「破7」（第二版）
2022/09/19
洪灝：佛系「破7」（第二版）
景順Kristina Hooper：加息75點子成央行新常態 財政刺激令情況更複雜
2022/09/14
景順Kristina Hooper：加息75點子成央行新常態 財政刺激令情況更複雜
【環球趨勢】景順Kristina Hooper：現值得關注的七大議題
2022/09/10
【環球趨勢】景順Kristina Hooper：現值得關注的七大議題
【降外滙存準率】ING銀行彭藹嬈：遏人幣跌勢作用有限 月底看7.05
2022/09/06
【降外滙存準率】ING銀行彭藹嬈：遏人幣跌勢作用有限 月底看7.05
【息口趨勢】普徠仕Blerina Uruci：美國利率於4厘見頂機會較大
2022/09/01
【息口趨勢】普徠仕Blerina Uruci：美國利率於4厘見頂機會較大
加息 議息 美國聯儲局 利率期貨 通脹 貨幣政策 經濟

下一篇文章

【星級名家】曾淵滄：留意市場上的超值股（一文盡覽不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美聯儲加息在即 可吼銀行股
美聯儲加息在即 可吼銀行股
【收租攻略】 把握優化資產良機 陽光房託吳兆基教路
【收租攻略】 把握優化資產良機 陽光房託吳兆基教路
【比亞迪覆盤】芒格、李錄：比亞迪為何賣了？
【比亞迪覆盤】芒格、李錄：比亞迪為何賣了？
洪灝：佛系「破7」（第二版）
洪灝：佛系「破7」（第二版）
【美國通脹】管濤：美聯儲退出「低通脹、低利率」的荊棘之路
【美國通脹】管濤：美聯儲退出「低通脹、低利率」的荊棘之路
【追蹤女股神】Cathie Wood微調倉位 繼續加倉醫藥股 （一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】Cathie Wood微調倉位 繼續加倉醫藥股 （一文盡覽ARK最新買賣清單）