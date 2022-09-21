普徠仕Blerina Uruci：料儲局今加0.75厘 明年保持4厘水平（第二版）

上一篇文章
【收租攻略】把握優化資產良機 陽光房託吳兆基教路
對於美國聯儲局將於香港時間周四（9月22日）上午2時公布議息，普徠仕美國經濟學家Blerina Uruci，預計該局今次加息0.75厘，但認為該局今次要闡明將加息步伐放緩至 50 個基點所需的基本條件。（詳見本文第一版）
此外，Blerina在第一版內更提及，明年有3個可能發生的情境，當中預期「中性情境：終期利率於2023年保持在4厘附近」發生的可能性較高。
「中性情境」發生機會最高 其次為「升温情境」
然而Blerina也認為，「升温情境」（詳見本文第一版）是第二個較有可能發生的結果。她發現8月份CPI令人不安，因為服務通脹持續高企，這是很久沒發生過的。通脹的不確定性高，而企業則需要付出薪資溢價以吸引或挽留人才，但她認為，美國高收入家庭有大量儲蓄，即使經濟疲弱，企業亦能通過加價以過渡難關。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【第一版刊於14：55】
美國聯儲局將於香港時間周四（9月22日）上午2時公布議息結果，至昨晚美股收市止的利率期貨數據顯示，今次加息0.75厘的機會已增至84%（點擊圖片放大），加息1厘的機會亦有約16%，料今次不會放慢加息步伐。向來認為聯儲局仍堅定降通脹的普徠仕美國經濟學家Blerina Uruci，也預計該局今次加息0.75厘，但認為該局今次要闡明將加息步伐放緩至50個基點所需的基本條件。
專訪：宏利投管陳致洲 港股末季迎三道曙光【下一頁】
聯儲局本輪加息周期的加息步伐，較上一次以至對上六次加息周期急速得多（點擊圖片放大）。Blerina對於聯儲局議息會議的預測及看法如下：
展望2023年，Blerina認為有以下3種情境......
（詳細分析更新中）
......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。
新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！
...
訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！
計劃詳情
撰文 : 蕭悅潾 Money Times
欄名 : 財金猛人追蹤