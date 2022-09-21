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【美國加息】通脹如何影響加息路徑？中金料加息終點在3.75%至4.25%區間更為合理（第二版）

研究報告 16:34 2022/09/21

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最近市場焦點落在美債利率，市場擔心美債利率是否會突破前期高點再創新高，導致美股承受更大壓力，而要看加息路俓會否上調，就要留意9月22日凌晨的FOMC會議。此前，先理解這背後的決定和傳導機制的關鍵。

中金最新研報剖析通帳、加息路俓和利率之間的傳導機制，從貨幣緊縮影響的角度，報告指出基於假設其他修件不變，以下3點市場已充分計入的0.75厘加息：

  • 1）美股和黃金等資產是否要創新低，取決於美債利率（實際利率）是否要創新高。
  • 2）而美債利率是否要創新高，又和聯儲局的加息路徑，特別是加息終點（terminal rate）高度相關。
  • 3）聯儲局的加息路徑和加息終點不會「隨意」變化。尤其是相比中性利率（neutral rate）高出的「差異」，與通脹終點高度相關。

該行認為，

「美聯儲對通脹路徑的更新，尤其是加息終點（6月FOMC預測3.75%，當前市場預期為4至4.5%）與中性利率（6月為2.5%）的預期更為重要。」

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專訪宏利投管陳致洲 港股末季迎三道曙光【下一頁

此外，該行指出如類似6月FOMC會議加息路俓再上調，資產價格可能也需要重新定價去「靠攏」這一更高的目標。（6月FOMC會議前美債利率快速沖高）。6月FOMC會議，美聯儲給予此輪加息周期終點為3.75%。（見圖二）

總體上，該行測算8月通脹盡管超預期，但可能並未大幅改變未來的通脹路徑，因此也不至於使得加息路徑和終點發生「根本性偏移」，對美債利率高點和美股的影響也是相對可控的……

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撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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