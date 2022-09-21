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公投吞併烏領土 俄為戰事升級鋪路

國際 21:12 2022/09/21

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俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，連環遇到挫敗，先是失去哈爾科夫一帶多個城鎮，日前在矢言解放的頓巴斯地區（Donbas）也失守，被烏克蘭在盧甘斯克（Luhansk）取回部分領土。俄方旋即作出兩項回應；一、推動包括頓巴斯在內的多個主要佔領區入俄公投；二、下令全國局部動員，勢令戰局出現較大變化。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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