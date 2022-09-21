公投吞併烏領土 俄為戰事升級鋪路 國際 21:12 2022/09/21 分享： 分享： 俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，連環遇到挫敗，先是失去哈爾科夫一帶多個城鎮，日前在矢言解放的頓巴斯地區（Donbas）也失守，被烏克蘭在盧甘斯克（Luhansk）取回部分領土。俄方旋即作出兩項回應；一、推動包括頓巴斯在內的多個主要佔領區入俄公投；二、下令全國局部動員，勢令戰局出現較大變化。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 環球衰退風險 印度獨善其身？ 2022/09/20 環球衰退風險 印度獨善其身？ 烏光復大片失地 俄形勢不妙？ 2022/09/13 烏光復大片失地 俄形勢不妙？ 金融霸權再發力 圖為俄油價封頂 2022/09/04 金融霸權再發力 圖為俄油價封頂 戈爾巴喬夫錯估政局 俄鳥戰爭早埋伏線？ 2022/09/02 戈爾巴喬夫錯估政局 俄鳥戰爭早埋伏線？ 戰局蔓延俄境內 普京國師遇刺 2022/08/24 戰局蔓延俄境內 普京國師遇刺 你可能感興趣 環球衰退風險 印度獨善其身？ 22:13 2022/09/20 環球衰退風險 印度獨善其身？ 烏光復大片失地 俄形勢不妙？ 21:40 2022/09/13 烏光復大片失地 俄形勢不妙？ 金融霸權再發力 圖為俄油價封頂 22:30 2022/09/04 金融霸權再發力 圖為俄油價封頂 最新專欄文章 國金札記 - 環球衰退陰霾 印度獨善其身？ 今日 環球衰退陰霾 印度獨善其身？ 環球衰退風險 印度獨善其身？ 2022/09/20 環球衰退風險 印度獨善其身？ 國金札記 - 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 2022/09/20 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 2022/09/19 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 國金札記 - 高通脹＋按息飈 英國樓價或見頂 2022/09/19 高通脹＋按息飈 英國樓價或見頂 地緣政治 頓巴斯 戰爭 軍事 烏克蘭 俄羅斯 普京