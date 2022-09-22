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【強勢回歸】內地直播一哥李佳琦復出對直播電商業的啟示

財金 08:05 2022/09/22

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內地「直播一哥」李佳琦自今年6月直播突然中斷並消聲匿跡後，於9月20日無預告下「復出」。有券商認為，李佳琦重返淘寶直播間，直播電商市場或會被分流。

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李佳琦以往直播前，會在官方微博、微信公眾號提前預告，而今次直到直播結束，相關社交媒體均無見到相關動態，但仍無阻李佳琦熱情的粉絲支持，足證這位「流量之王」的號召力依舊。這次直播於晚上7點開始，時長約2小時，整場直播累計觀看人數約6,353萬人次。

李佳琦今次總共帶貨27款產品，光大證券引述播鷹網絡數據顯示，李佳琦20日直播帶貨的商品交易總額（Gross Merchandise Value，簡稱GMV）估計為1.2億元（人民幣‧下同），帶貨銷量約109萬件。

李佳琦是直播帶貨的頂級流量人物，粉絲基數高（編按：李佳琦微博粉絲數為2,979.4萬），GMV龐大，其3個月後「復出」意味市場要重新適應李佳琦帶來的巨大，光大證券認為直播電商市場將被分流，但對

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 潮流趨勢

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