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美債息近4厘 高息股欠吸引？

財金專欄 2022/09/22

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美國聯儲局本港時間今晨公布議息結果前，環球投資市場情緒繃緊。港股昨隨美股隔夜及日、韓、台亞洲主要股市齊瀉，恒指跌336點或1.8%，收報18444。恒指昨低見18434，距今年3月中即市低位18235

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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