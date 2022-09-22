美債息近4厘 高息股欠吸引？

美國聯儲局本港時間今晨公布議息結果前，環球投資市場情緒繃緊。港股昨隨美股隔夜及日、韓、台亞洲主要股市齊瀉，恒指跌336點或1.8%，收報18444。恒指昨低見18434，距今年3月中即市低位18235

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