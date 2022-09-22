美債息近4厘 高息股欠吸引？ 財金專欄 2022/09/22 分享： 分享： 美國聯儲局本港時間今晨公布議息結果前，環球投資市場情緒繃緊。港股昨隨美股隔夜及日、韓、台亞洲主要股市齊瀉，恒指跌336點或1.8%，收報18444。恒指昨低見18434，距今年3月中即市低位18235 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 儲局季度預測 恐寫衰退劇本 2022/09/21 儲局季度預測 恐寫衰退劇本 透視中港美 - 盈富正式易帥 減費長揸可取？ 2022/09/20 盈富正式易帥 減費長揸可取？ 透視中港美 - 人民幣破7算 防日韓爭貶值 2022/09/17 人民幣破7算 防日韓爭貶值 透視中港美 - 同險守300元關 兩大藍籌誰值博？ 2022/09/16 同險守300元關 兩大藍籌誰值博？ 透視中港美 - 沽空比率新高 空軍大舉來襲？ 2022/09/15 沽空比率新高 空軍大舉來襲？ 經濟 美國 港股 美股 通脹 外滙 加息 美滙指數 GDP 俄羅斯