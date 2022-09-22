三一增長點 在海外定單 財金專欄 2022/09/22 分享： 分享： 三一國際（00631）從事生產和銷售煤炭機械、非煤掘採、礦車、機器人、智慧礦山、集裝箱裝備等，海外業務上半年佔收入比重25%，預期明年海外銷售收入比重可以上升至33%，再配合發展中的機器人業務，是未來 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【重磅股把脈】滙騰友阿美繼續上落 港股明日會反彈？（第四版） 2022/09/21 【重磅股把脈】滙騰友阿美繼續上落 港股明日會反彈？（第四版） 中字股實力談 - 銀十如期出現 華住扭虧有望 2022/09/21 銀十如期出現 華住扭虧有望 中字股實力談 - 【黃金周殺到】黃金周望重現銀十 恒指瞄二萬迎國慶（第四版） 2022/09/20 【黃金周殺到】黃金周望重現銀十 恒指瞄二萬迎國慶（第四版） 中字股實力談 - 行業或已觸底 萬科可以收集 2022/09/20 行業或已觸底 萬科可以收集 中字股實力談 - 【0+7VS7.0】港股先破半年底 恒指要見十年低位18235？（第四版） 2022/09/19 【0+7VS7.0】港股先破半年底 恒指要見十年低位18235？（第四版） 港股 投資策略 投資推介 個股分析 三一國際（00631） 板塊 煤炭股 機械設備股 人民幣