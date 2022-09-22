三一增長點 在海外定單

三一國際（00631）從事生產和銷售煤炭機械、非煤掘採、礦車、機器人、智慧礦山、集裝箱裝備等，海外業務上半年佔收入比重25%，預期明年海外銷售收入比重可以上升至33%，再配合發展中的機器人業務，是未來

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