加息陰霾 二手樓價未跌完 財金專欄 14:00 2022/09/22 分享： 分享： 加息陰霾籠罩下，多個新盤相繼低開，搶去大量二手客源，令二手樓市積壓大量放盤，在供應急增需求回落下，預期第四季樓價跌幅將進一步擴大。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 加息後樓市走勢還看新盤銷情 2022/09/19 加息後樓市走勢還看新盤銷情 樓價能否逃海嘯後最傷 加息因素成關鍵 2022/09/19 樓價能否逃海嘯後最傷 加息因素成關鍵 港將展開加息周期 樓市影響有機大? 2022/09/20 港將展開加息周期 樓市影響有機大? 你可能感興趣 加息後樓市走勢還看新盤銷情 23:03 2022/09/19 加息後樓市走勢還看新盤銷情 樓價能否逃海嘯後最傷 加息因素成關鍵 23:00 2022/09/19 樓價能否逃海嘯後最傷 加息因素成關鍵 港將展開加息周期 樓市影響有機大? 14:00 2022/09/20 港將展開加息周期 樓市影響有機大? 最新專欄文章 專家樓論 - 年輕置業者 加息零經驗 今日 年輕置業者 加息零經驗 專家樓論 - 拆息升 哪類物業回報高過H按 2022/09/21 拆息升 哪類物業回報高過H按 專家樓論 - 港將展開加息周期 樓市影響有機大? 2022/09/20 港將展開加息周期 樓市影響有機大? 專家樓論 - 繼續試穿關鍵價位 2022/09/20 繼續試穿關鍵價位 專家樓論 - 蝕讓逼近千宗 2022/09/19 蝕讓逼近千宗 一手市場 上車盤 樓價 放盤 嘉湖山莊 加息 二手市場