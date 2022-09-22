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加息陰霾 二手樓價未跌完

財金專欄 14:00 2022/09/22

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加息陰霾籠罩下，多個新盤相繼低開，搶去大量二手客源，令二手樓市積壓大量放盤，在供應急增需求回落下，預期第四季樓價跌幅將進一步擴大。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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