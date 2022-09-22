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「0+X」寬入境 李家超向議員摸底

財金專欄 2022/09/22

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政府正部署放寬入境防疫限制，但放寬的力度有多大？究竟是0+7方案，或更進取的0+3方案？據知，特首李家超也曾詢問議員，最寬鬆的放寬底綫在哪裏？

傾向初期穩陣做法 有序改進

全球大部分地方都幾乎全面放寬入境

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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