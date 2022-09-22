「0+X」寬入境 李家超向議員摸底 財金專欄 2022/09/22 分享： 分享： 政府正部署放寬入境防疫限制，但放寬的力度有多大？究竟是0+7方案，或更進取的0+3方案？據知，特首李家超也曾詢問議員，最寬鬆的放寬底綫在哪裏？ 傾向初期穩陣做法 有序改進 全球大部分地方都幾乎全面放寬入境 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 今公布放寬檢疫？ 港府消息：流料 2022/09/21 今公布放寬檢疫？ 港府消息：流料 有政戲 - 星積極搶人搶客 「紐倫港」變「紐倫星」？ 2022/09/20 星積極搶人搶客 「紐倫港」變「紐倫星」？ 有政戲 - 港府11月前撤酒店隔離 需3先決條件 2022/09/19 港府11月前撤酒店隔離 需3先決條件 有政戲 - 董建華交棒陳智思 掌團結基金 2022/09/16 董建華交棒陳智思 掌團結基金 有政戲 - 施政報告下月出爐 各黨力爭快通關 2022/09/15 施政報告下月出爐 各黨力爭快通關 疫情 行業 口罩 餐廳 記者 軟件 外資 WhatsApp TSA