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普京局部動員徵兵 俄烏戰事更難收科

財金專欄 2022/09/22

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俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，連環遇到挫敗，先是失去哈爾科夫一帶多個城鎮，日前在矢言解放的頓巴斯地區（Donbas）也失守，被烏克蘭在盧甘斯克（Luhansk）取回部分領土。俄方旋即作出兩項回應；一、推動

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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