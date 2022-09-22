普京局部動員徵兵 俄烏戰事更難收科 財金專欄 2022/09/22 分享： 分享： 俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，連環遇到挫敗，先是失去哈爾科夫一帶多個城鎮，日前在矢言解放的頓巴斯地區（Donbas）也失守，被烏克蘭在盧甘斯克（Luhansk）取回部分領土。俄方旋即作出兩項回應；一、推動 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 公投吞併烏領土 俄為戰事升級鋪路 2022/09/21 公投吞併烏領土 俄為戰事升級鋪路 國金札記 - 環球衰退陰霾 印度獨善其身？ 2022/09/21 環球衰退陰霾 印度獨善其身？ 環球衰退風險 印度獨善其身？ 2022/09/20 環球衰退風險 印度獨善其身？ 國金札記 - 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 2022/09/20 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 2022/09/19 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 外交 俄羅斯 大學 軍事 戰爭 普京 羅斯 簽證 土耳其 北約