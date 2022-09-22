放寬檢疫商廈及舖市重現生機？

在社會事件及疫情影響，商廈及商舖市場受到嚴重打擊，甲廈空置樓面更創下歷史新高紀錄，而核心區的商舖空置率亦進一步攀升。不過，近期投資者的入市意慾稍有好轉，加上政府最新表示，當局正積極研究調整入境隔離及檢疫措施，料可進一步為市場帶來生機。

近期有物業顧問發表的研究報告指出，在2019年3月至2022年3月間，本港甲級寫字樓的租用面積下挫230萬平方呎至7,300萬平方呎。而全港甲廈空置率，於今年8月已進一步上升至1,130萬平方呎，創歷史新高紀錄。

另一主要代理行的最新數據亦顯示，在今年7至8月，銅鑼灣、中環、尖沙咀、旺角4個核心區合共錄得845間吉舖，較今年第一季（3月份）微微增加16間，意味空置率在半年間由11.0%再微升至最新的11.2%。

事實上，在疫情肆虐下，中港兩地遲遲未通關，導致中港的相關交易暫緩或剎停，而且以往主要靠內地或外地遊客支撐的核心區商舖，現單靠內需未能足以追回原先的生意，令不少國際知名品牌撤租，拖累過去3年整體商廈及商舖市場的表現。

但是，近期Weave Living斥資約32億元，入市觀塘悅品海景酒店，及旺角旭逸酒店，反映基金憧憬通關對酒店業帶來機會。而中資體育服裝品牌李寧，最新亦以每月約200萬元，承租尖沙咀廣東道新港中心逾7,000平方呎複式舖，反映投資者對市場的信心逐步增強。

而近日有本地傳媒引述消息透露，政府正積極考慮放寬入境檢疫措施，目標在10月實施放寬入境檢疫限制至「0+7」方案。特首李家超亦表明，政府抗疫將「不走回頭路」，可見放鬆防疫措施勢在必行。

即使放寬入境隔離檢疫至「0+7」方案，其作用亦不及全面通關大，但這意味政府正為全面通關鋪路，預計方案正式出爐後，有望進一步帶動投資者入市意欲及整體商廈及舖市氣氛。

記者：潘淑盈



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