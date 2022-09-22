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【美國加息】全球價值鏈上 美企保持現有定價優勢 程實：這優勢給美聯儲更大加息決心（第二版）

研究報告 17:15 2022/09/22

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美聯儲於9月FOMC會議公布加息0.75厘，聯邦基金利率上調至3%至3.25%區間，一如市場預期。工銀國際首席經濟學家程實料未來11月議息會議很大機會加息0.75，加息幅度也將被視為新的常態化。

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程實基於以下兩點認為，年內兩次議息會議加0.75厘或0.50厘：

  • 1）加息100基點不具充分數據支持。他表示，從通脹預期，總體通脹率以及近期食品和能源價格幾個重要分項來看，加息100基點不具充分數據支持。
  • 2） 美聯儲加息的決心態度保持。他指出，短期通脹分項數據見底回落（見圖一、二），也不足以改變美聯儲貨幣政策「加息並保持」的決心和態度。

假設美國通脹按月每月平均下滑0.1個百分點的情況下，他亦料美國9至11月的核心通脹預計仍將保持在6%以上，而10至12月的核心通脹率預計也將維持在5.77%。

同時，美聯儲對當前生產和消費支出數據整體表現基本滿意（見圖三）因此，較低的失業率和較高的核心通脹條件下，因此他預期……

普徠仕Blerina Uruci：除能源及食品外 料其餘通脹可緩【下一頁

專訪宏利投管陳致洲 港股末季迎三道曙光【下一頁

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撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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