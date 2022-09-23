加息幅度將被視為新常態？程實：下次很大機會加息0.75厘（第二版）

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各大券商點睇美國加息 一文盡覽（不斷更新）
美聯儲於9月FOMC會議公布加息0.75厘，聯邦基金利率上調至3%至3.25%區間，一如市場預期。工銀國際首席經濟學家程實料未來11月議息會議很大機會加息0.75，加息幅度也將被視為新的常態化。
程實基於以下兩點認為，年內兩次議息會議加0.75厘或0.50厘：
假設美國通脹按月每月平均下滑0.1個百分點的情況下，他亦料美國9至11月的核心通脹預計仍將保持在6%以上，而10至12月的核心通脹率預計也將維持在5.77%。
同時，美聯儲對當前生產和消費支出數據整體表現基本滿意（見圖三）因此，較低的失業率和較高的核心通脹條件下，因此他預期……
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撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊
欄名 : 券商有路捉