【高息抗跌市】雲業務收入高增 摩通看電訊股攻守兼備（附首選股及目標價）

美國聯儲局「鷹」擊長空，市場氣氛轉差，優質股的條件愈來愈苛刻。摩根大通看好中資電訊股在近期的動盪市況為提供增長性及防守性的良好組合，受惠公司雲業務的高速增長，以及由此而來的派息增長。

摩根大通現時預期，中央政府推動企業數字化，將支持內地的雲業務市場規模可在2022至2025年錄得32%的年均複合增長（CAGR）。而由於很多的數字化需求來自政府部門及國企，相信三大電訊商在接單上會比騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 等互聯網雲服務企業更具優勢。如此一來，三大電訊商合計的雲服務市場佔有率會由現時的37%升至2025年的58%，分部收入未來4年的CAGR高達54%。

雖然雲服務的毛利率較低，初期會溝淡電訊商的盈利能力，但摩根大通相信，隨着雲業務的規模效益增強，電訊商的EBITDA率將會趨向平穩。此外本欄曾經指出，收入的良好增長同時為電訊股提供增加派息，加強股份在現時高息環境下的吸引力。詳見：今年8厘下年10厘 跟到儲局加息的高息好股

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總括而言，摩根大通看好中資電訊股在現時市況下具三大優勢：

一、雲業務增長蓬勃：

二、沒有內地政策風險，防守性較強：

三、EV/EBITDA僅處一倍水平，估值吸引，同時股息率約10厘，派息金額在2021至2023年的CAGR達15%。

個股方面，摩根大通首選股為中國電訊 （00728） ，看好公司雲服務市佔提升較多，以及2023年11厘息最吸引。三大電訊商目標價及評級如下：

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