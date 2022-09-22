【港股展望】摩根資管許長泰：第四季可逐步入市 港股上行空間較大

美國聯儲局在9月議息會上一如市場預期般，宣布加息0.75厘，以壓抑美國高企的通脹水平。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，由於美國通脹預期沒有太大改變，相信聯儲局仍將維持加息步伐，料11月及12月的議息會加息0.5厘至0.75厘的機會較高。

港股近日反覆下跌，恒指再創今年新低，許長泰認為，投資者可在第四季開始逐步入市，捕捉中國防疫及經濟政策的轉捩點。

「始終市場對中資企業盈利預測保守，down side（下行風險）有限，上行空間更多。」

許長泰指，在港股來說，若以「收息」為目的，公用股及必需消費品也可以留意，但他更看好增長股及非必需消費品在中國經濟復甦時，所反彈的力度將更大，他認為，港股方面投資風格可以更進取。

他相信，港股未來2至3個月仍會震盪，估計仍會受制中國經濟和本地防疫政策開放的進度。

在經濟增長展望方面，許長泰認為短期內，歐元區及英國面對經濟衰退的風險較大，高於美國，而美國在2023年陷入經濟衰退的機會則較大。

記者：陳紫瑩

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