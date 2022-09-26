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「丁蟹效應」出現的來龍去脈

財金猛人追蹤 08:00 2022/09/26

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經典劇集《大時代》是92年作品，距今30年，雖然曾經數度重播，但仍有很多80後和90後沒有看過，該劇之破格，電視史上應該不會再有，第一集開首便由主角丁蟹（鄭少秋飾演）在天台把兒子扔向大廈外，當時沒有心理準備電視上會有如此場面，真的被嚇至目定口呆。

    點擊圖片放大

在香港沒有多少人知道「丁蟹效應」的來源，現在只知道每逢鄭少秋有劇集上演便會對股市不利，筆者是少數知道來源的人。筆者認識一名報紙傳媒高管，他親口說「丁蟹效應」 是源於某報刊娛樂版，而不是財經版。

1997至2003年，香港受金融風暴影響，股樓齊跌、失業、燒炭和負資產比比皆是，這份報章的任務是散佈末日言論，可與其幕後伙伴「大貓」基金，一同做淡謀利。

筆者的朋友想到用鄭少秋為題材，因為《大時代》這套劇太深入民心，丁蟹和股市融為一體，編輯便希望道出：「凡有他主演的劇集上演，便會股市大跌。」這一個定律，並下令同事尋找數據支撐，但經過一輪資料搜集，得出來的結果是鄭少秋與股市下跌沒有必然關係，但編輯答道，謊言說一百次便是事實，沒有聽過「曾參殺人」和「希特拉一百次謊言」的故事嗎？

每年股市正常的高低波幅有30至40%是常態，按當時萬多點，一年高低波幅3000至4000點是正常，一套劇集上演橫跨兩個月，只要找最高點和最低點，應該會有15至20個百分點，只要每天重複報導，並做成圖表說每次上演都有多少的跌幅，弄成很專業的樣子，做它十天、八天報章娛樂版頭條，被冠以震撼的名字「丁蟹效應」，謊言也會變為事實。

當普羅大眾信以為真的時候，鄭少秋有劇集上演便會下跌這個定律自然會靈驗，因按心理學的「自我實現預言」（Self Fulfilling Prophecy），由於多人擔心下跌吃虧便先行沽貨，這本來應沒有被影響的人，也被人為創造的理由來自我實現，誰說人是理性的。其後「 丁蟹效應 」成名，是什麼把戲？投資銀行更為此出了一份研究報告，並譯作「Adam's Effect」，讀者這刻便知道傳媒的可怕，以及人是何其的愚蠢而不自知。

作者： 香港財務專業協會主席邵志堯

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撰文 : 邵志堯 香港財務專業協會主席

欄名 : 邵看風雲

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