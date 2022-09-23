各大券商點睇美國加息 一文盡覽（不斷更新）

美國聯儲局於9月22日宣布，將再次加息0.75厘，為本周期第三次加息75點，聯邦基金利率區間由2.25%-2.5%上調至3%-3.25%。今次加息是2022年的第五次加息，創自1981年以來最大密集加息幅度。各大證券商看法如下：

全球價值鏈上 美企保持現有定價優勢 程實：這優勢給美聯儲更大加息決心【下一頁】

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瑞信陶冬：美聯儲不惜衰退抗通脹【下一頁】

摩根資管

摩通資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，美國年內若再加息1.25厘，美元強勢會持續，年底前或仍有2%至3%潛在升幅，最快要到聯儲局加息周期完結後才會顯著回落。

瑞銀

瑞銀美國首席經濟師Jonathan Pingle預計11月聯儲局將連續第四次加息75點子，12月會議加息50點子，年末聯邦基金利率目標區間將來到4.25厘4.5%。

Pingle預計，政策調整的累計影響將更加明顯，屆時聯儲局將暫停並評估採取的緊縮政策，預計經濟硬著陸的風險升高。Pingle將此視為高度限制性政策。明年，預計通脹將更快向2%靠攏，勞動力市場將大幅放緩。因此，預計聯儲局將轉而降息（降息三次，每次25bp），即使到明年底，聯儲局仍保持限制性政策。

大摩投管：

摩根士丹利投資管理全球固定收益團隊的投資組合經理兼首席固定收益策略師 Jim Caron表示，聯儲局令人驚訝的是年底政策利率將從之前的3.4厘上升至4.4厘，預期11月會加息0.75厘、12月加息0.5厘、1月加息0.25厘，而儘管收緊政策步伐咄咄逼人，但聯儲局預計勞動力市場仍將保持強勁，失業率僅上升至4.4%。

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工銀國際

工銀國際首席經濟學家程實料未來11月議息會議很大機會加息0.75，加息幅度也將被視為新的常態化。

1）加息100基點不具充分數據支持。他表示，從通脹預期，總體通脹率以及近期食品和能源價格幾個重要分項來看，加息100基點不具充分數據支持。

2） 美聯儲加息的決心態度保持。他指出，短期通脹分項數據見底回落，也不足以改變美聯儲貨幣政策「加息並保持」的決心和態度。

中金公司

中金預計加息將帶來更多痛苦，美國經濟或於2023年初進入衰退，失業率大概率將上升。中期看，美國政府債務高企對加息形成約束，最終可能迫使美聯儲容忍通脹。盡管鮑威爾試圖避免制造「衰退恐慌」，但市場可能還是會朝著衰退的方向進行定價。這次衰退更可能是「滯脹式」衰退，這意味著美國「股債雙殺」或未結束，目前離「市場底」還有很長的距離。

中信證券

鮑威爾試圖通過講話穩定市場情緒，但其面鴿實鷹，增量信息有限，仍維持Jackson Hole會議立場，市場反彈後繼續下跌。鷹派點陣圖傳遞美聯儲當前緊縮立場，預計短期難見政策轉向，年內加息水平或在4%以上，本輪加息終點或在5.0%左右。

最新經濟預測暗含經濟衰退的風險，美聯儲本輪或必須通過經濟衰退來給通脹降溫，預計美國經濟或將在明年下半年陷入實質性衰退。預計美元指數可能上行至120附近，美股當前仍未見底，10年期美債收益率短期震蕩、中長期或存在下行趨勢。

招商證券

對於何時結束加息，招商證券認為失業率是關鍵信號，中期選舉或為態度拐點。招商證券預計明年中CPI同比有望降至3%下方，進而明年聯儲無須激進加息。

此外，今年底到明年初，或能看到失業率持續上行，這將給美聯儲結束加息帶來契機。近期美聯儲的鷹派態度大概率是為了保衛總統支持率，但臨近中期選舉，平衡資產價格表現訴求又會開始浮出水面，因此10月美聯儲態度就有望逐漸溫和。目前看第四季聯儲有望放緩加息步伐，一旦這一轉變成型，就是政策轉鴿的信號。

招商證券再次強調3.5%的10年期美債收益率是美聯儲的心理關口。一旦達到這一水平，美聯儲就有可能主動干預。

（不斷更新）

資料來源：各大券商

編輯：陳文政

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