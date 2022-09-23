普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 國際 16:05 2022/09/23 分享： 分享： 俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）徵召30萬預備役士兵，加強對烏克蘭戰事，甚至揚言會使用現代化毀滅性武器。此番言論似乎暗示若俄軍在戰事持續失利，不排除採用核武作最後手段，與西方國家「攬炒」，各國應預備應對最壞情況。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 碧咸新抱否認為婚紗婆媳不和 無著奶奶品牌因整唔切 今日 碧咸新抱否認為婚紗婆媳不和 無著奶奶品牌因整唔切 【烏克蘭戰爭】俄直接徵召被捕示威者入伍 俄媒曾警告 2022/09/22 【烏克蘭戰爭】俄直接徵召被捕示威者入伍 俄媒曾警告 里安納度傳正式同27歲Gigi Hadid拍拖 不惜破25歲魔咒 今日 里安納度傳正式同27歲Gigi Hadid拍拖 不惜破25歲魔咒 岸田文雄：10月11日放寬入境措施 恢復自由行（第二版） 2022/09/22 岸田文雄：10月11日放寬入境措施 恢復自由行（第二版） 英一市擬實施強制購買令 洗黑錢財閥住宅改建資助房屋 2022/09/22 英一市擬實施強制購買令 洗黑錢財閥住宅改建資助房屋 你可能感興趣 碧咸新抱否認為婚紗婆媳不和 無著奶奶品牌因整唔切 今日 09:05 碧咸新抱否認為婚紗婆媳不和 無著奶奶品牌因整唔切 【烏克蘭戰爭】俄直接徵召被捕示威者入伍 俄媒曾警告 18:50 2022/09/22 【烏克蘭戰爭】俄直接徵召被捕示威者入伍 俄媒曾警告 里安納度傳正式同27歲Gigi Hadid拍拖 不惜破25歲魔咒 今日 08:05 里安納度傳正式同27歲Gigi Hadid拍拖 不惜破25歲魔咒 最新專欄文章 英女王辭世 反思君主制作用何在 2022/09/17 英女王辭世 反思君主制作用何在 英削國債願景 卓慧思能實現嗎？ 2022/09/10 英削國債願景 卓慧思能實現嗎？ 卓慧思重振英國政治願景 救經濟仍為當務之急 2022/09/09 卓慧思重振英國政治願景 救經濟仍為當務之急 戈爾巴喬夫對普京 抱希望還是絕望？ 2022/09/03 戈爾巴喬夫對普京 抱希望還是絕望？ 戈爾巴喬夫錯估政局 俄鳥戰爭早埋伏線？ 2022/09/02 戈爾巴喬夫錯估政局 俄鳥戰爭早埋伏線？ 地緣政治 國防 災難 外交 俄羅斯 核武 戰爭 波蘭 烏克蘭 核災