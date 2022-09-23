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普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？

國際 16:05 2022/09/23

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）徵召30萬預備役士兵，加強對烏克蘭戰事，甚至揚言會使用現代化毀滅性武器。此番言論似乎暗示若俄軍在戰事持續失利，不排除採用核武作最後手段，與西方國家「攬炒」，各國應預備應對最壞情況。

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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