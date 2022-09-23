  • 28°C
香港時間 : 2022923日 (週五) 02:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拆港銀加息手緊 水浸貸款需求減

財金專欄 2022/09/23

分享：

分享：

美國聯儲局一如市場預期加息0.75厘，無論與會後聲明同發表的9月季度經濟預測簡報（SEP），還是儲局主席鮑威爾會後記者會上發言，都指向不惜以經濟及失業率轉弱作代價，也要壓低通脹返回2%長期目標的決心。

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 美債息近4厘 高息股欠吸引？
2022/09/22
美債息近4厘 高息股欠吸引？
透視中港美 - 儲局季度預測 恐寫衰退劇本
2022/09/21
儲局季度預測 恐寫衰退劇本
透視中港美 - 盈富正式易帥 減費長揸可取？
2022/09/20
盈富正式易帥 減費長揸可取？
透視中港美 - 人民幣破7算 防日韓爭貶值
2022/09/17
人民幣破7算 防日韓爭貶值
透視中港美 - 同險守300元關 兩大藍籌誰值博？
2022/09/16
同險守300元關 兩大藍籌誰值博？
經濟 香港 美國 港股 美股 銀行 通脹 加息 就業 GDP

上一篇文章

恒指失萬八 下一關萬六

下一篇文章

加息陰霾 二手樓價未跌完
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

專家樓論 - 年輕置業者 加息零經驗
年輕置業者 加息零經驗
選股情報 - 美息會看乜？
美息會看乜？
有政戲 - 「0+X」寬入境 李家超向議員摸底
「0+X」寬入境 李家超向議員摸底
透視中港美 - 美債息近4厘 高息股欠吸引？
美債息近4厘 高息股欠吸引？
騰訊續尋底 下試251元
騰訊續尋底 下試251元
國金札記 - 普京局部動員徵兵 俄烏戰事更難收科
普京局部動員徵兵 俄烏戰事更難收科