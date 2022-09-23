拆港銀加息手緊 水浸貸款需求減 財金專欄 2022/09/23 分享： 分享： 美國聯儲局一如市場預期加息0.75厘，無論與會後聲明同發表的9月季度經濟預測簡報（SEP），還是儲局主席鮑威爾會後記者會上發言，都指向不惜以經濟及失業率轉弱作代價，也要壓低通脹返回2%長期目標的決心。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美債息近4厘 高息股欠吸引？ 2022/09/22 美債息近4厘 高息股欠吸引？ 透視中港美 - 儲局季度預測 恐寫衰退劇本 2022/09/21 儲局季度預測 恐寫衰退劇本 透視中港美 - 盈富正式易帥 減費長揸可取？ 2022/09/20 盈富正式易帥 減費長揸可取？ 透視中港美 - 人民幣破7算 防日韓爭貶值 2022/09/17 人民幣破7算 防日韓爭貶值 透視中港美 - 同險守300元關 兩大藍籌誰值博？ 2022/09/16 同險守300元關 兩大藍籌誰值博？ 經濟 香港 美國 港股 美股 銀行 通脹 加息 就業 GDP