拆港銀加息手緊 水浸貸款需求減

美國聯儲局一如市場預期加息0.75厘，無論與會後聲明同發表的9月季度經濟預測簡報（SEP），還是儲局主席鮑威爾會後記者會上發言，都指向不惜以經濟及失業率轉弱作代價，也要壓低通脹返回2%長期目標的決心。

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