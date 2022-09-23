萬洲轉好景 豬肉價急升 財金專欄 2022/09/23 分享： 分享： 內地8月通脹回落至2.5%，8月豬肉價格卻按年上升22.4%，扭轉上半年下跌走勢。而從事生豬養殖和肉製品加工的萬洲國際（00288）的中國業務下半年有望回升，配合美國業務復甦，今年盈利可以高增長。 萬洲 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【好友總動員】港股見十年低位 恒指守180超賣等反彈（第四版） 2022/09/22 【好友總動員】港股見十年低位 恒指守180超賣等反彈（第四版） 中字股實力談 - 三一增長點 在海外定單 2022/09/22 三一增長點 在海外定單 中字股實力談 - 【重磅股把脈】滙騰友阿美繼續上落 港股明日會反彈？（第四版） 2022/09/21 【重磅股把脈】滙騰友阿美繼續上落 港股明日會反彈？（第四版） 中字股實力談 - 銀十如期出現 華住扭虧有望 2022/09/21 銀十如期出現 華住扭虧有望 中字股實力談 - 【黃金周殺到】黃金周望重現銀十 恒指瞄二萬迎國慶（第四版） 2022/09/20 【黃金周殺到】黃金周望重現銀十 恒指瞄二萬迎國慶（第四版） 港股 投資策略 投資推介 個股分析 藍籌股 萬洲國際（00288） 豬肉 豬價 每股盈利 人民幣