萬洲轉好景 豬肉價急升

內地8月通脹回落至2.5%，8月豬肉價格卻按年上升22.4%，扭轉上半年下跌走勢。而從事生豬養殖和肉製品加工的萬洲國際（00288）的中國業務下半年有望回升，配合美國業務復甦，今年盈利可以高增長。

萬洲

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