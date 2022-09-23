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萬洲轉好景 豬肉價急升

財金專欄 2022/09/23

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內地8月通脹回落至2.5%，8月豬肉價格卻按年上升22.4%，扭轉上半年下跌走勢。而從事生豬養殖和肉製品加工的萬洲國際（00288）的中國業務下半年有望回升，配合美國業務復甦，今年盈利可以高增長。

萬洲

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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