光銀林樵基：美聯儲年內再加息1.5厘 財金專欄 2022/09/23 分享： 分享： 美聯儲2022年第六次議息會議結束，宣布將聯邦基金利率目標區間再度上調75個基點到3%至3.25%的水平。美聯儲在會後聲明中強調，收緊貨幣政策仍是有效抑制通脹上行的政策工具，但這亦可能導致勞動力市場和 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林樵基 光銀國際董事總經理兼研究部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 宏利投管陳致洲：美通脹難大幅回落 2022/09/22 宏利投管陳致洲：美通脹難大幅回落 首源投資：尋找抗通脹優質資產 2022/09/21 首源投資：尋找抗通脹優質資產 中金：股債雙殺遠未結束 2022/09/20 中金：股債雙殺遠未結束 安本David Smith：亞洲ESG發展最快 2022/09/16 安本David Smith：亞洲ESG發展最快 專訪 - 瑞士百達陳東：內房走下坡路 2022/09/15 瑞士百達陳東：內房走下坡路 疫情 經濟 香港 美國 美股 通脹 加息 貨幣政策 議息 PMI