光銀林樵基：美聯儲年內再加息1.5厘

美聯儲2022年第六次議息會議結束，宣布將聯邦基金利率目標區間再度上調75個基點到3%至3.25%的水平。美聯儲在會後聲明中強調，收緊貨幣政策仍是有效抑制通脹上行的政策工具，但這亦可能導致勞動力市場和

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