台搶先出閘「0+7」 香港又如何？

香港和台灣目前的入境防疫政策，同樣都是「3+4」；台灣昨日搶先出閘，宣布最快10月13日放寬到「0+7」，香港又如何？而且，台灣決定放寬入境者可到餐廳堂食。

香港目前的「3+4」入境防疫，即是3天酒店隔

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