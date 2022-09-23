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台搶先出閘「0+7」 香港又如何？

財金專欄 2022/09/23

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香港和台灣目前的入境防疫政策，同樣都是「3+4」；台灣昨日搶先出閘，宣布最快10月13日放寬到「0+7」，香港又如何？而且，台灣決定放寬入境者可到餐廳堂食。

香港目前的「3+4」入境防疫，即是3天酒店隔

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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