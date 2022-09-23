台搶先出閘「0+7」 香港又如何？ 財金專欄 2022/09/23 分享： 分享： 香港和台灣目前的入境防疫政策，同樣都是「3+4」；台灣昨日搶先出閘，宣布最快10月13日放寬到「0+7」，香港又如何？而且，台灣決定放寬入境者可到餐廳堂食。 香港目前的「3+4」入境防疫，即是3天酒店隔 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 「0+X」寬入境 李家超向議員摸底 2022/09/22 「0+X」寬入境 李家超向議員摸底 有政戲 - 今公布放寬檢疫？ 港府消息：流料 2022/09/21 今公布放寬檢疫？ 港府消息：流料 有政戲 - 星積極搶人搶客 「紐倫港」變「紐倫星」？ 2022/09/20 星積極搶人搶客 「紐倫港」變「紐倫星」？ 有政戲 - 港府11月前撤酒店隔離 需3先決條件 2022/09/19 港府11月前撤酒店隔離 需3先決條件 有政戲 - 董建華交棒陳智思 掌團結基金 2022/09/16 董建華交棒陳智思 掌團結基金 政治 防疫措施 香港 台灣 新加坡 經濟 金融 酒店 口罩 博物館