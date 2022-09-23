覓經濟備份 決戰第四季 財金專欄 2022/09/23 分享： 分享： 距離三季度收官只剩一周，受疫情反彈和夏天的極端天氣影響，三季度內地經濟表現弱於預期，經濟界近期也紛紛調降了經濟增速，令四季度承擔更重的「拼增速」任務。 昨天是第五個「農民豐收節」，國家主席習近平特地向全 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 人幣破7掣肘幣策 「以我為主」有變？ 2022/09/22 人幣破7掣肘幣策 「以我為主」有變？ 國情知聞 - 財政收入轉正 加碼基建穩增長 2022/09/21 財政收入轉正 加碼基建穩增長 國情知聞 - 中國經濟 「四期疊加」 2022/09/20 中國經濟 「四期疊加」 國情知聞 - 中國經濟 需否「保四」 2022/09/19 中國經濟 需否「保四」 國情知聞 - 中國末季經濟 首席專家的預測建言 2022/09/17 中國末季經濟 首席專家的預測建言 經濟 中國 疫情 銷售 通脹 習近平 基建 李克強 固定資產投資 極端天氣