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覓經濟備份 決戰第四季

財金專欄 2022/09/23

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距離三季度收官只剩一周，受疫情反彈和夏天的極端天氣影響，三季度內地經濟表現弱於預期，經濟界近期也紛紛調降了經濟增速，令四季度承擔更重的「拼增速」任務。

昨天是第五個「農民豐收節」，國家主席習近平特地向全

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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