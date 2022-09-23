儲局訊號清晰 莫幻想救市 財金專欄 2022/09/23 分享： 分享： 聯儲局最新的議息結果，加息0.75厘已是意料之內，但市場更關注未來加息路徑：明年會否減息、儲局是否仍堅持2%通脹目標、加到幾時才會收手等。針對這些受關注的問題，儲局給出偏鷹的具體解答。 外界本來仍有聲音 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 儲局信號清晰 莫幻想救市 2022/09/22 儲局信號清晰 莫幻想救市 國金札記 - 普京局部動員徵兵 俄烏戰事更難收科 2022/09/22 普京局部動員徵兵 俄烏戰事更難收科 國金札記 - 環球衰退陰霾 印度獨善其身？ 2022/09/21 環球衰退陰霾 印度獨善其身？ 國金札記 - 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 2022/09/20 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 國金札記 - 高通脹＋按息飈 英國樓價或見頂 2022/09/19 高通脹＋按息飈 英國樓價或見頂 經濟 美國 通脹 加息 失業 減息 議息 失業率 鮑威爾 經濟衰退