儲局訊號清晰 莫幻想救市

聯儲局最新的議息結果，加息0.75厘已是意料之內，但市場更關注未來加息路徑：明年會否減息、儲局是否仍堅持2%通脹目標、加到幾時才會收手等。針對這些受關注的問題，儲局給出偏鷹的具體解答。

外界本來仍有聲音

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