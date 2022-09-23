評大手加息75點子 末日博士魯賓尼：美國只有兩條路可選

美國一如市場預料，年內連續第三次大手加息0.75厘，本次加息後，聯邦基金利率目標區間上調到3厘至3.25厘，為08年金融海嘯以來最高。而對於美國加息周期會導致經濟衰退的風險，亦引起市場擔心。

成功預言美國次貸風暴而聲名大噪、有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）早於7月時就已經警告，美國經濟將嚴重衰退，指那些稱經濟僅會出現輕微衰退的人是「妄想」（Delusional）。

他近日又再次警告，這次不只是美國，甚至全球都將於今年底陷入「漫長而醜陋」（Long and ugly）的經濟衰退，甚至會在2023年全年持續，標普500指數恐大幅回調。

「即使在平淡的普通衰退中，標普500指數也可能下跌30%，一旦出現真正硬著陸，美股恐重挫40%。」

美國聯儲局公布9月議息結果，一如魯賓尼所料，繼續大手加息0.75厘，他預計聯儲局在11月和12月會各加息0.5厘，聯邦基金利率在年底前達到4至4.25厘。

他說。由於通脹持續，聯儲局或別無選擇地只能進一步加息，導致利率進一步升至接近5%。隨著利率和債務成本上升，很多殭屍企業、家庭、銀行、影子銀行和殭屍國家將會「滅亡」，將會看到誰在裸泳（will see who'；s swimming naked）。

魯賓尼指出，新冠疫情、俄烏衝突及中國的動態清零政策對供應鏈的衝擊，導致成本上升及更低的經濟增長，令聯儲局希望透過長期增長疲弱及失業率上升妁人遏制通脹變得困難，聯儲局希望在沒有「硬著陸」的情況下，將通脹率降至2%是「不可能完成的任務」（mission impossible）。

當全球陷入經濟衰退，各國政府不會有財政刺激措施，因為負債過多的政府已經用完「財政子彈」（fiscal bullets），而且高通脹意味著再採取財政刺激措施令需求過熱，結果將重現1970年代的滯脹和全球財政危機。

他說，這次的經濟衰退並不是一場短暫和輕微的衰退，具體持續的時間取決於對供應鏈的衝擊和金融困境的損害程度，企業和影子銀行，例如對沖基金、私募股權和信貸基金將會「爆煲」。

一個月前已發出警告

其實魯賓尼在8月時接受彭博訪問時已經表示，由於激進收緊貨幣政策，令美國經濟只有兩條出路，一個是硬著陸，一個就是通脹失控。

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