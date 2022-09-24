攜程見曙光 長假衝定單 財金專欄 2022/09/24 分享： 分享： 攜程集團-S（09961）在納斯達克上市，本港為第二上市，從事與旅行相關服務，包括住宿預訂、交通票務、旅遊度假和商旅管理等，旗下旅行品牌包括「攜程」、內地在綫旅行社「去哪兒」、面向全球在綫平台「 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【節氣策略】港股秋分失守180 寒露好友反攻時（第四版） 2022/09/23 【節氣策略】港股秋分失守180 寒露好友反攻時（第四版） 中字股實力談 - 萬洲轉好景 豬肉價急升 2022/09/23 萬洲轉好景 豬肉價急升 中字股實力談 - 【好友總動員】港股見十年低位 恒指守180超賣等反彈（第四版） 2022/09/22 【好友總動員】港股見十年低位 恒指守180超賣等反彈（第四版） 中字股實力談 - 三一增長點 在海外定單 2022/09/22 三一增長點 在海外定單 中字股實力談 - 【重磅股把脈】滙騰友阿美繼續上落 港股明日會反彈？（第四版） 2022/09/21 【重磅股把脈】滙騰友阿美繼續上落 港股明日會反彈？（第四版） 港股 投資策略 投資推介 個股分析 板塊 疫情 旅遊行業 攜程集團－S（09961） 同程旅行（00780） 人民幣