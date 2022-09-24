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攜程見曙光 長假衝定單

財金專欄 2022/09/24

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攜程集團-S（09961）在納斯達克上市，本港為第二上市，從事與旅行相關服務，包括住宿預訂、交通票務、旅遊度假和商旅管理等，旗下旅行品牌包括「攜程」、內地在綫旅行社「去哪兒」、面向全球在綫平台「

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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