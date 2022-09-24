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日圓被圍剿 央行難扭轉

財金專欄 2022/09/24

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美國聯儲局周三連續第3度加息0.75厘，並展示堅定加息遏通脹高姿態，連日續為全球股滙債市帶來重大震盪。恒指昨連續第2日試穿18000點大關，迭創逾10年低位，跌214點或1.2%，以近全日低位

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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