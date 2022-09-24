日圓被圍剿 央行難扭轉 財金專欄 2022/09/24 分享： 分享： 美國聯儲局周三連續第3度加息0.75厘，並展示堅定加息遏通脹高姿態，連日續為全球股滙債市帶來重大震盪。恒指昨連續第2日試穿18000點大關，迭創逾10年低位，跌214點或1.2%，以近全日低位 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 拆港銀加息手緊 水浸貸款需求減 2022/09/23 拆港銀加息手緊 水浸貸款需求減 透視中港美 - 美債息近4厘 高息股欠吸引？ 2022/09/22 美債息近4厘 高息股欠吸引？ 透視中港美 - 儲局季度預測 恐寫衰退劇本 2022/09/21 儲局季度預測 恐寫衰退劇本 透視中港美 - 盈富正式易帥 減費長揸可取？ 2022/09/20 盈富正式易帥 減費長揸可取？ 透視中港美 - 人民幣破7算 防日韓爭貶值 2022/09/17 人民幣破7算 防日韓爭貶值 經濟 美國 美元 金融 人民幣 通脹 外滙 日本 貨幣政策 俄羅斯