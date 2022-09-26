日本央行24年來首次干預滙市 日圓會持續回升嗎？

香港放寬檢疫限制，由3+4變成0+3，意味著不用隔離就可以出外旅行了，大家的出遊熱情亦令昨日多個航空公司網站都「大塞車」。不過本文並不是要與各位討論去哪裡旅行叫好玩（雖然筆者都躍躍欲試），而是想與大家講講港人最喜愛的旅行地——日本的日圓走勢，相信這個大家亦十分關心。

說到日圓，不得不提的就是日本實行的與全球其他地方都不同的貨幣政策，那就是負利率政策。而與此同時美國則連續三次大手加息0.75厘，在日本央行強調未來兩三年將維持超級寬鬆政策的情況下，日、美利率差距繼續擴大，令日圓滙價持續向下。

9月23日，日圓兌美元曾跌穿145心理關口，見24年新低。為阻止日圓跌勢，日本政府與日本央行當日下午出手干預滙市，買日圓、沽美元，是當局自1998年6月以來，干預匯市提振日圓。日本政府出手後，日圓兌美元果然迅速拉升，並升穿141水平，較此前的145.9低位顯著反彈。（點擊下圖看日圓當日走勢）

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日圓未能延續升勢

相信大家由上圖都可以見到，日圓抽升至近140水平後就再次回落，在筆者寫稿時，已回落至143水平，可見這次日本央行出手並未能日圓扭腰反彈持續下去，原因為何呢？

第一個原因是，本次干預為單邊干預，什麼是單邊干預？即美國並沒有參與這次捍衛日圓滙率的行動，滙率是雙向的，若美國與日本進行協同干預，那麼相信效果會好很多。但截至目前為止、日本當局並未表示本次干預為協同干預，與此同時美國當局此前已經否定了，會與日本當局進行協同日元買入型外滙干預。對此中金發表研究報告指，本次干預大概率為日本當局的單邊外滙干預，通過對以往的外滙干預的研究發現，日本單邊外滙干預的效果，小於與美國的協同外滙干預（見下圖），但目前來看，美國同日本協同干預的門檻較高。

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中長期走勢仍偏弱

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