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【關鍵訊號】銀保監會一句話 揭示內房見底翻身可能

研究報告 08:00 2022/09/26

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不論對中國經濟，或是香港股市而言，內地房地產市場以至內房股的表現都是復甦的重要條件之一，因此行業的關鍵數據及政策有必要緊貼追蹤。上周銀保監會的發言中一句字眼，或標示了更大規模的內房援助計劃將要出台，投資者務必關注事情發展。

銀保監會相關部門負責人9月23日表示，房地產金融化泡沫化勢頭得到實質性扭轉。堅持「房住不炒」定位，圍繞「穩地價、穩房價、穩預期」目標，持續完善房地產金融管理長效機制。合理滿足房地產市場融資需求，穩妥處置恒大等部分頭部房企風險。官方言論首次出現「房地產金融化泡沫化勢頭得到實質性扭轉」的定調，或是中央準備作政策轉向的訊號，可能意味中央認為房地產行業的去槓桿工作已經完成，可以開展拯救財困內房的工作而不擔心會製造泡沫。

事實上，8月中開始中央已有一些先導計劃，中國金融監管部門指示國有增信機構「中債信用增進公司」對示範房企發債開展效力更強的「全額不可撤銷擔保」，龍湖集團 （00960） 、美的置業 （03990） 、新城控股 （01030） 及碧桂園 （02007） 先後成功發行由中債信用擔保，發行金額10億至15億元（人民幣‧下同）的中期票據。

參考上一輪被整治的互聯網行業，在4月28日的中央政治局會議首次迎來新定調，「要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施」，自此政策就明顯變成扶持企業發展為主，標誌之一就是遊戲版號審批的重啟及加速。

花旗指出，中央金融部門透過政策性銀行專項借款等方式實現「保交樓」是好的開始，而後續的政策刺激需要做到以下效果︰恢復政府、銀行、開發商及購房者的互信；透過下調首付、一綫城市解禁、放寬樓價上升等方式，恢復購房者入市信心；優化防疫政策；以下調LPR利率以外的方式加強財政支持，防止流動性陷阱。

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撰文 : 陳煒傑 投資理財

欄名 : 國策有路捉

宏觀分析 市場動向 大行報告 港股 樓價 防疫措施 中共中央政治局 LPR 碧桂園 恒大

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