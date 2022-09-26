綠債以外的綠色金融產品選擇

內房債信心危機持續，債券市場漸將焦點放在綠債上，而綠色債劵（Green Bond）是其中一種比較廣為人知的綠色金融產品，其他債劵類型包括：社會責任債券（Social Bond）、可持續發展債券 （Sustainability Bond） 及可持續發展連結債券（Sustainability-linked Bond）等。

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據統計，2021年全球發行的各類綠色金融產品已突破1.5兆美元，而各類綠色債券發行量每年將會高速增長，這將改變債券市場的既有生態。

在綠色金融的影響下，債券的分類主要取決於發行者募集資金的用途，常見的用途包括：引領減碳以至零碳排放的轉型項目、與糧食供應與發展可持續糧食系統的產業、支持可負擔住宅及基礎設施建設，也有與清潔能源、水資源、塑膠處理及氣候相關等產業以及以扶助貧窮人口及弱勢社群為宗旨的債券。

債券估值同樣重要

而綠債能否吸引投資者，除了募集資金的用途外，債券的估值也為重要。簡單來說，債券估值是以債券的現金流作公允值評估的過程，而債券的公平價格是它將來預期現金流的現值，預期現金流的現值則反映於折現率，亦稱為「到期孳息率」。

這個決定債券估值的重要參數很大程度取決於債券發行者的信用評級，意指債券發行人履行還款義務的風險。如債券發行人因為財政問題或營運出狀況，而無法按期支付利息予債券持有人，甚至到期後無法償還本金，債券投資者便會面對違約風險。

發行人的信用評級越高，違約的風險便會越低，其發行的債券的折現率便會越低，債券價值便會越高。

因此，企業們要在綠色資本市場上透過發行債券募集資金，除了要有序地步入綠色進程外，在環保、可持續性以至企業管治三方面都必須有所作為，同時需擁有健全的財務報表，方能獲得優秀的信用評級。新世界近日就成為全球首間企業於公開債券市場發行以美元計價的社會責任及綠色永續雙重債券。

其社會責任債券發行規模為2億美元，年息率為5.875厘，最終定價為T+290個基點，年期5年；而綠色永續債券的發行規模為5億美元，年息率為6.15厘，各吸引逾百名基金經理、資產經理、私人銀行等投資者支持，並獲超額認購接近5倍。公司表示隨著投資者投放資源於多元化的可持續發展目標，社會責任債券的需求亦有所增長。

綠色金融已成為推動可持續經濟發展的重要動力，透過開發更多不同種類的綠色金融產品，企業能將資金導向再生能源、綠色建築、廢氣/廢水管理及電動運輸等領域，更有效應對全球的氣候變化危機。

撰文：華坊諮詢評估董事總經理盧銘恩

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