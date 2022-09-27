滙豐私銀范卓雲 港股「二十大」後有望反彈

港股上周再次「破底」，收報17933點，創逾10年新低。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受本報專訪時表示，港股近月持續走弱，主要受制外圍環境具挑戰性，預期第四季環球金融市場處於整固階段，港股都會相對波動，展望明年才會好轉。

范卓雲相信，港股在經過9月的跌市後，年底前有望轉勢，因港府上周宣布抵港檢疫改為「0+3」，料香港可以受惠通關，有助香港經濟重啟，與世界接軌，對港股的投資評級是「偏高配置」。她預期，10月16日中共二十大召開之後，內地的宏觀政策面確定性將會提高，港股在11、12月料將迎來較持續的反彈。

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范卓雲預期，10月16日中共二十大召開之後，內地的宏觀政策面確定性將會提高，港股在11、12月料將迎來較持續的反彈。

聯儲局9月一如預期加息0.75厘，范卓雲預期聯儲局11月將第四度加息0.75厘，至12月，加息幅度才會放緩至0.5厘，料明年2月再加息0.25厘後，美國政策利率可望在4.625厘見頂。

她相信聯儲局在明年2月加息0.25厘後將會在年內按兵不動，而美國70至80年代因為超高通脹而把聯邦基金利率大幅調高至20厘的極端情況不會重演......

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