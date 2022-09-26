英鎊下跌目標1.08美元 財金專欄 2022/09/26 分享： 分享： 英財長關浩霆在最新一份財政預算案中表示，會採取三大措施處理能源危機，當中將涉及600億英鎊。為支付預算案，市場料英政府將要大舉發債，料英鎊下跌目標1.08美元，若跌破，下一位置料1985年低位1.05 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐洲政局不穩 有利美元 今日 歐洲政局不穩 有利美元 歐元初步目標0.96美元 今日 歐元初步目標0.96美元 日圓145暫見支持 今日 日圓145暫見支持 澳元徘徊64至67.5美仙 今日 澳元徘徊64至67.5美仙 紐元技持位下調至56美仙 今日 紐元技持位下調至56美仙 你可能感興趣 歐洲政局不穩 有利美元 今日 01:00 歐洲政局不穩 有利美元 歐元初步目標0.96美元 今日 01:00 歐元初步目標0.96美元 日圓145暫見支持 今日 01:00 日圓145暫見支持 最新專欄文章 歐洲政局不穩 有利美元 今日 歐洲政局不穩 有利美元 加元暫徘徊1.33至1.37 今日 加元暫徘徊1.33至1.37 紐元技持位下調至56美仙 今日 紐元技持位下調至56美仙 澳元徘徊64至67.5美仙 今日 澳元徘徊64至67.5美仙 日圓145暫見支持 今日 日圓145暫見支持 美國聯儲局 歐洲央行 澳洲央行 日本央行 加息 美元 美滙指數 歐元 英鎊 日圓