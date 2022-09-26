  • 28°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 02:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英鎊下跌目標1.08美元

財金專欄 2022/09/26

分享：

分享：

英財長關浩霆在最新一份財政預算案中表示，會採取三大措施處理能源危機，當中將涉及600億英鎊。為支付預算案，市場料英政府將要大舉發債，料英鎊下跌目標1.08美元，若跌破，下一位置料1985年低位1.05

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

歐洲政局不穩 有利美元
今日
歐洲政局不穩 有利美元
歐元初步目標0.96美元
今日
歐元初步目標0.96美元
日圓145暫見支持
今日
日圓145暫見支持
澳元徘徊64至67.5美仙
今日
澳元徘徊64至67.5美仙
紐元技持位下調至56美仙
今日
紐元技持位下調至56美仙

你可能感興趣

歐洲政局不穩 有利美元
今日 01:00
歐洲政局不穩 有利美元
歐元初步目標0.96美元
今日 01:00
歐元初步目標0.96美元
日圓145暫見支持
今日 01:00
日圓145暫見支持

最新專欄文章

歐洲政局不穩 有利美元
今日
歐洲政局不穩 有利美元
加元暫徘徊1.33至1.37
今日
加元暫徘徊1.33至1.37
紐元技持位下調至56美仙
今日
紐元技持位下調至56美仙
澳元徘徊64至67.5美仙
今日
澳元徘徊64至67.5美仙
日圓145暫見支持
今日
日圓145暫見支持
美國聯儲局 歐洲央行 澳洲央行 日本央行 加息 美元 美滙指數 歐元 英鎊 日圓

上一篇文章

日圓145暫見支持
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中石化回購 H股有支持
中石化回購 H股有支持
透視中港美 - 日圓被圍剿 央行難扭轉
日圓被圍剿 央行難扭轉
中字股實力談 - 攜程見曙光 長假衝定單
攜程見曙光 長假衝定單
入境寬限超預期 齊心邁終極復常
入境寬限超預期 齊心邁終極復常
國情知聞 - 十一黃金周消費熱 官府防通脹
十一黃金周消費熱 官府防通脹
上帝火滾
上帝火滾