英鎊下跌目標1.08美元

英財長關浩霆在最新一份財政預算案中表示，會採取三大措施處理能源危機，當中將涉及600億英鎊。為支付預算案，市場料英政府將要大舉發債，料英鎊下跌目標1.08美元，若跌破，下一位置料1985年低位1.05

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