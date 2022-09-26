日圓145暫見支持 財金專欄 2022/09/26 分享： 分享： 日央行相隔24年終出手對日圓弱勢作干預。不過，由於日央行到現在仍堅持不肯收緊貨幣政策，當全球主要央行相繼加息，這可對日圓長遠走勢不利。暫料日圓於145會找到支持，但隨美國續加息，料日圓穿145只屬時間 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐洲政局不穩 有利美元 今日 歐洲政局不穩 有利美元 歐元初步目標0.96美元 今日 歐元初步目標0.96美元 英鎊下跌目標1.08美元 今日 英鎊下跌目標1.08美元 澳元徘徊64至67.5美仙 今日 澳元徘徊64至67.5美仙 紐元技持位下調至56美仙 今日 紐元技持位下調至56美仙 你可能感興趣 歐洲政局不穩 有利美元 今日 01:00 歐洲政局不穩 有利美元 歐元初步目標0.96美元 今日 01:00 歐元初步目標0.96美元 英鎊下跌目標1.08美元 今日 01:00 英鎊下跌目標1.08美元 最新專欄文章 歐洲政局不穩 有利美元 今日 歐洲政局不穩 有利美元 加元暫徘徊1.33至1.37 今日 加元暫徘徊1.33至1.37 紐元技持位下調至56美仙 今日 紐元技持位下調至56美仙 澳元徘徊64至67.5美仙 今日 澳元徘徊64至67.5美仙 英鎊下跌目標1.08美元 今日 英鎊下跌目標1.08美元 美國聯儲局 歐洲央行 澳洲央行 日本央行 加息 美元 美滙指數 歐元 英鎊 日圓