日央行相隔24年終出手對日圓弱勢作干預。不過，由於日央行到現在仍堅持不肯收緊貨幣政策，當全球主要央行相繼加息，這可對日圓長遠走勢不利。暫料日圓於145會找到支持，但隨美國續加息，料日圓穿145只屬時間

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