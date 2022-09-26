澳元徘徊64至67.5美仙

澳央行副行長上周謂，該行正研究放慢加息速度，因澳洲國內工資增幅跟不上其他主要工業國。市場隨即估計，澳央行於10月議息會議只加息25基點。由於現時澳元息率只有2.35厘，與美息已有距離，倘往後澳央行降低

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