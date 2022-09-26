紐元技持位下調至56美仙

區內兩大貨幣人民幣及日圓相繼跌，對澳、紐元滙率是一大拖累。日本央行上周雖對日圓弱勢作出干預，不過，除非日圓弱勢能全面扭轉，否則料對推升澳、紐元幫助不大。聯邦儲備基金息率範圍現為3至3.25厘，較紐元的

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