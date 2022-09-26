紐元技持位下調至56美仙 財金專欄 2022/09/26 分享： 分享： 區內兩大貨幣人民幣及日圓相繼跌，對澳、紐元滙率是一大拖累。日本央行上周雖對日圓弱勢作出干預，不過，除非日圓弱勢能全面扭轉，否則料對推升澳、紐元幫助不大。聯邦儲備基金息率範圍現為3至3.25厘，較紐元的 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐洲政局不穩 有利美元 今日 歐洲政局不穩 有利美元 歐元初步目標0.96美元 今日 歐元初步目標0.96美元 英鎊下跌目標1.08美元 今日 英鎊下跌目標1.08美元 日圓145暫見支持 今日 日圓145暫見支持 澳元徘徊64至67.5美仙 今日 澳元徘徊64至67.5美仙 你可能感興趣 歐洲政局不穩 有利美元 今日 01:00 歐洲政局不穩 有利美元 歐元初步目標0.96美元 今日 01:00 歐元初步目標0.96美元 英鎊下跌目標1.08美元 今日 01:00 英鎊下跌目標1.08美元 最新專欄文章 歐洲政局不穩 有利美元 今日 歐洲政局不穩 有利美元 加元暫徘徊1.33至1.37 今日 加元暫徘徊1.33至1.37 澳元徘徊64至67.5美仙 今日 澳元徘徊64至67.5美仙 日圓145暫見支持 今日 日圓145暫見支持 英鎊下跌目標1.08美元 今日 英鎊下跌目標1.08美元 美國聯儲局 歐洲央行 澳洲央行 日本央行 加息 美元 美滙指數 歐元 英鎊 日圓