加元暫徘徊1.33至1.37

聯儲局於上周議息會議預期，今、明兩年美國經濟分別只有0.2%及1.2%的微弱增長。加拿大出口嚴重依賴美國，美國經濟弱，加拿大經濟實難獨善其身。加拿大通脹率由7月的7.6%急降至8月的7%，通脹降也使人

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