歐洲政局不穩 有利美元

今個冬季，歐洲料不單要面對嚴峻的能源危機，更可能要面對從意大利引爆的債務危機。

美國聯儲局不單止已連環加了3次每次75基點的息率，更從點陣圖中暗示，今年餘下的兩次議息會（11月3日及12月15日），還有

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