歐洲政局不穩 有利美元 財金專欄 2022/09/26 分享： 分享： 今個冬季，歐洲料不單要面對嚴峻的能源危機，更可能要面對從意大利引爆的債務危機。 美國聯儲局不單止已連環加了3次每次75基點的息率，更從點陣圖中暗示，今年餘下的兩次議息會（11月3日及12月15日），還有 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元初步目標0.96美元 今日 歐元初步目標0.96美元 英鎊下跌目標1.08美元 今日 英鎊下跌目標1.08美元 日圓145暫見支持 今日 日圓145暫見支持 澳元徘徊64至67.5美仙 今日 澳元徘徊64至67.5美仙 紐元技持位下調至56美仙 今日 紐元技持位下調至56美仙 你可能感興趣 歐元初步目標0.96美元 今日 01:00 歐元初步目標0.96美元 英鎊下跌目標1.08美元 今日 01:00 英鎊下跌目標1.08美元 日圓145暫見支持 今日 01:00 日圓145暫見支持 最新專欄文章 加元暫徘徊1.33至1.37 今日 加元暫徘徊1.33至1.37 紐元技持位下調至56美仙 今日 紐元技持位下調至56美仙 澳元徘徊64至67.5美仙 今日 澳元徘徊64至67.5美仙 日圓145暫見支持 今日 日圓145暫見支持 英鎊下跌目標1.08美元 今日 英鎊下跌目標1.08美元 美國聯儲局 歐洲央行 澳洲央行 日本央行 加息 美元 美滙指數 歐元 英鎊 日圓