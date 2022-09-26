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英減稅抗通脹 恐愈救愈濕滯

國際 08:14 2022/09/26

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俄烏戰爭令英國通脹高企，物價飛升常態化，以至英國傳媒的相關報道也少了，可是普羅大眾的苦況未有改變，新上台的卓慧思（Liz Truss）連忙推出多項減稅及補貼措施，助應對高通脹及刺激經濟，結果令英鎊暴瀉，兌美元跌至1.03左近水平，破了戴卓爾（Margaret Thatcher）時代的低位。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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