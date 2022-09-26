英減稅抗通脹 恐愈救愈濕滯 國際 08:14 2022/09/26 分享： 分享： 俄烏戰爭令英國通脹高企，物價飛升常態化，以至英國傳媒的相關報道也少了，可是普羅大眾的苦況未有改變，新上台的卓慧思（Liz Truss）連忙推出多項減稅及補貼措施，助應對高通脹及刺激經濟，結果令英鎊暴瀉，兌美元跌至1.03左近水平，破了戴卓爾（Margaret Thatcher）時代的低位。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 儲局信號清晰 莫幻想救市 2022/09/22 儲局信號清晰 莫幻想救市 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 2022/09/23 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 公投吞併烏領土 俄為戰事升級鋪路 2022/09/21 公投吞併烏領土 俄為戰事升級鋪路 環球衰退風險 印度獨善其身？ 2022/09/20 環球衰退風險 印度獨善其身？ 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 2022/09/19 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 你可能感興趣 儲局信號清晰 莫幻想救市 20:19 2022/09/22 儲局信號清晰 莫幻想救市 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 16:05 2022/09/23 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 公投吞併烏領土 俄為戰事升級鋪路 21:12 2022/09/21 公投吞併烏領土 俄為戰事升級鋪路 最新專欄文章 國金札記 - 英減稅圖抗通脹 愈救愈「濕滯」？ 今日 英減稅圖抗通脹 愈救愈「濕滯」？ 國金札記 - 儲局訊號清晰 莫幻想救市 2022/09/23 儲局訊號清晰 莫幻想救市 儲局信號清晰 莫幻想救市 2022/09/22 儲局信號清晰 莫幻想救市 國金札記 - 普京局部動員徵兵 俄烏戰事更難收科 2022/09/22 普京局部動員徵兵 俄烏戰事更難收科 國金札記 - 環球衰退陰霾 印度獨善其身？ 2022/09/21 環球衰退陰霾 印度獨善其身？ 貨幣政策 財政政策 經濟 卓慧思 英國 伏爾克 補貼 加息 英鎊 通脹