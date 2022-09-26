港府突拍板0+3 為何比台更進取？ 財金專欄 2022/09/26 分享： 分享： 台灣上周四宣布10月13日入境放寬到0+7，當晚日本公布10月11日起恢復免簽證自由行，港府上周五（23日）突然出招，今天（26日）起即放寬到0+3，比台灣更進取！ 現時，不少商界都爭取香港再進一步放寬 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 台搶先出閘「0+7」 香港又如何？ 2022/09/23 台搶先出閘「0+7」 香港又如何？ 有政戲 - 「0+X」寬入境 李家超向議員摸底 2022/09/22 「0+X」寬入境 李家超向議員摸底 有政戲 - 今公布放寬檢疫？ 港府消息：流料 2022/09/21 今公布放寬檢疫？ 港府消息：流料 有政戲 - 星積極搶人搶客 「紐倫港」變「紐倫星」？ 2022/09/20 星積極搶人搶客 「紐倫港」變「紐倫星」？ 有政戲 - 港府11月前撤酒店隔離 需3先決條件 2022/09/19 港府11月前撤酒店隔離 需3先決條件 疫情 經濟 香港 日本 酒店 台灣 餐廳 記者 新加坡 亞洲