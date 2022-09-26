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港府突拍板0+3 為何比台更進取？

財金專欄 2022/09/26

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台灣上周四宣布10月13日入境放寬到0+7，當晚日本公布10月11日起恢復免簽證自由行，港府上周五（23日）突然出招，今天（26日）起即放寬到0+3，比台灣更進取！

現時，不少商界都爭取香港再進一步放寬

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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