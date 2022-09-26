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保交通運輸暢通 有後續政策跟進

財金專欄 2022/09/26

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國務院常務會議上周召開會議，核心內容是保交通運輸暢通，會議不只是有政策主張，還有收費減免的具體規定。這次會議的主張引起初步正面反響之外，也有經濟界不理解第三季結束之際，因何未推更重手的政策，還有市場方

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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