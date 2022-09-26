保交通運輸暢通 有後續政策跟進 財金專欄 2022/09/26 分享： 分享： 國務院常務會議上周召開會議，核心內容是保交通運輸暢通，會議不只是有政策主張，還有收費減免的具體規定。這次會議的主張引起初步正面反響之外，也有經濟界不理解第三季結束之際，因何未推更重手的政策，還有市場方 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 十一黃金周消費熱 官府防通脹 2022/09/24 十一黃金周消費熱 官府防通脹 國情知聞 - 覓經濟備份 決戰第四季 2022/09/23 覓經濟備份 決戰第四季 國情知聞 - 人幣破7掣肘幣策 「以我為主」有變？ 2022/09/22 人幣破7掣肘幣策 「以我為主」有變？ 國情知聞 - 財政收入轉正 加碼基建穩增長 2022/09/21 財政收入轉正 加碼基建穩增長 國情知聞 - 中國經濟 「四期疊加」 2022/09/20 中國經濟 「四期疊加」 中國 經濟 金融 人民幣 貿易 交通 板塊 運輸 PMI 極端天氣