保交通運輸暢通 有後續政策跟進

國務院常務會議上周召開會議，核心內容是保交通運輸暢通，會議不只是有政策主張，還有收費減免的具體規定。這次會議的主張引起初步正面反響之外，也有經濟界不理解第三季結束之際，因何未推更重手的政策，還有市場方

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