英減稅圖抗通脹 愈救愈「濕滯」？

俄烏戰爭令英國通脹高企，物價飛升常態化，以至英國傳媒的相關報道也少了，可是民眾的苦況未有改變，新上台的卓慧思（Liz Truss）連忙推出多項減稅及補貼措施，助應對高通脹及刺激經濟，結果令英鎊暴瀉近4

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