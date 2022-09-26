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英減稅圖抗通脹 愈救愈「濕滯」？

財金專欄 2022/09/26

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俄烏戰爭令英國通脹高企，物價飛升常態化，以至英國傳媒的相關報道也少了，可是民眾的苦況未有改變，新上台的卓慧思（Liz Truss）連忙推出多項減稅及補貼措施，助應對高通脹及刺激經濟，結果令英鎊暴瀉近4

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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