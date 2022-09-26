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【股市深跌】電商平台股安全邊際足够嗎？

研究報告 07:00 2022/09/26

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招商證券最新的一份報告指出，美儲局點陣圖暗示年內或仍有125BP加息空間，Q4放緩加息步伐、明年有望結束加息。會前市場已經對9月會議加息75BP、11月加息75BP、12月加息50BP以及明年中加息結束有較充分預期，為何會後美股反而重挫？ 

招商證券認為，今年美股最大的利空在於風險溢價接近0，沒有安全墊。如上圖所示，之所以9月FOMC後美股大跌，主因是會前標普500風險溢價已經轉負。由於缺乏安全墊，且經濟衰退在即，即便美債收益率回落，亦難扭轉美股短期下行格局，所以認為美股還有殺業績的最後一跌。
此外，經濟展望中美聯儲將Q4美國實際GDP同比增長預期由6月的1.7%進一步調降至0.2%，並上調年底失業率至3.8%（6月預期3.7%）。

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股市深跌，買貨需要安全邊際。那麼，電商平台股的安全邊際足够嗎？


截至今年8月的2022年，線上零售剔除餐飲和汽車石油等品類後，調整後的滲透率已達34.3%，比較2020年的33%的高點又提了那麼一點點。

目前，線上化紅利已不存在，電商本質上已經是一個「靠天吃飯」的板塊，這個「天」就是社零大盤。在疫情高峰期的「全域靜態」和疫情低谷期「嚴防死守」式抗疫做法下，整體社零大盤基本依然是「畫地為牢」狀態。
從最新的8月資料看，一旦疫情消退，線上零售的增速便會回歸社零整體的水準。可見，線上零售受宏觀消費環境的影響越發明顯。沒有真正的滲透率提升邏輯，難以走出獨立行情。
大家共同進入靠天吃飯時期，電商平台整體上都不好過，體現出來的行業整體結果就是：2Q22線上零售公司，尤其是社區團購收縮之後，整體營收增速下降到僅僅3%的水準。

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

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