香港正式加息，投資物業計算更小心。外資基金近日連環購工廈，反映工廈回報較高，可抵銷加息衝擊，加上工廈可更改用途，故仍成為投資熱選。隨著美國聯儲局宣布加息0.75厘，本港銀行亦上調最優惠利率0.125厘，由5厘調升至5.125厘，按照該行新造的二手最優惠利率按揭(P按)實際按息將會增至2.725厘。

對工商舖市場來說，買家主要為投資者，加息最大衝擊，是投資成本上升，故入市前會多加考慮。

近日買賣上，似乎工廈市場表現較佳，外資基金過去一年大手掃工廈，似乎無懼加息，包括澳洲基金嘉民亞洲，以3.68億元購三湘九龍灣貨櫃中心全層。至於年中入市的加拿大基金Brookfield，亦斥5,500萬元購柴灣工廈。

工廈吸引力在價格較平，兼有改造空間。價格上，工廈基本上為呎價最便宜的物業範疇，呎價由2000餘元起亦有交易。嘉民亞洲近日購九龍灣工廈物業，回報率達3.7厘，始終較商舖及商廈為高，可望抵銷加息影響。

此外，外資購工廈，看準其增值空間‧如最近加拿大基金購入柴灣工廈，將改裝成迷你倉用途，而該基金早在半年前，亦斥逾2億購沙田工廈，同屬開拓迷你倉業務之用。因工廈具改造空間，物業可升值，因此吸引外資基金注視，相信即使已加息，工廈仍具投資價值。



記者：梁建國

▲ 外資基金大手吸納工廈怎計數？