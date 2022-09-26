  • 31°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 12:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股何見時底 視乎何見解除防疫限制

研究報告 11:33 2022/09/26

分享：

分享：

美國持續加息，外圍股市走低，港股隨外圍走低。恒指曾失守18000關，見逾10年低。市場關注港股短期的走向，會否繼續尋底。

大行瑞銀指出，鑑於全球經濟放緩、新冠肺炎病例死灰復燃以及美中關係惡化，在過去2、3個月中國的投資環境不可避免地變得更具挑戰性。而投資者最大的擔憂仍然是新冠疫情的複甦及抗疫限制，鑑於與此相關的重大不確定性。

對於中資股在估值方面，瑞銀認為，現時MSCI中國指數當前10.8倍PE的數字大致合適。對中資股短期的表現，瑞銀作出情境假設，指出3個不同的解除防疫限制的時間點，對市場的影響。

情境1：今年10月「二十大」後解除防疫限制

假設防疫限制將由第4季逐漸取消，預期將帶來以下的上行潛力。MSCI估值料提升約13%。約上海式封城不再發生，料收益可增加約7%。而商品價格下跌亦令收益提升。另外，正常化收入增長15%，高於當前的GDP預測，以反映從疫情限制中恢復的速度快於預期。作為參考，東南亞國家在22年重新開放後每股收益平均增長約20%。

瑞銀預期，以上會導致明年每股收益增長28%，從而使普遍預期上調13%。再加上13%的估值提升，令MSCI中國指數有26%的潛在上漲空間。

情境2：明年3月兩會後解除防疫限制

假設疫情限制從明年首季逐漸取消，對於估值及收益的影響大致於情境1相同。在這情況下將令明年每股收益增長18%，使市場普遍預期上調3%。再加上13% 的估值提升，MSCI中國指數有16%的潛在上漲空間。

情境3：2023年之後才取消防疫限制

假設明年全年都實施防疫限制，並可能出現類似於今年上海經歷的大規模封鎖。在這種情況下，預期估值下行幅度約為0%至11%之間，假設整體估值倍數沒有變化，但可能會在年內降至上海封鎖期間的9.5倍PE的谷底水平。再加上估值下調，預期MSCI中國指數可能會下跌9%至20%。

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。
新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過

 

...

撰文 : 錢家鋒

市場動向 疫情 瑞銀 港股 經濟 市盈率 MSCI中國指數 中國

上一篇文章

【股市深跌】電商平台股安全邊際足够嗎？

下一篇文章

【關鍵訊號】銀保監會一句話 揭示內房見底翻身可能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

今年8厘下年10厘 跟到儲局加息的高息好股
今年8厘下年10厘 跟到儲局加息的高息好股
【股市深跌】電商平台股安全邊際足够嗎？
【股市深跌】電商平台股安全邊際足够嗎？
高盛：港銀淨息差明年續擴張 股價未反映淨息差擴張因素
高盛：港銀淨息差明年續擴張 股價未反映淨息差擴張因素
【高息抗跌市】雲業務收入高增 摩通看電訊股攻守兼備（附首選股及目標價）
【高息抗跌市】雲業務收入高增 摩通看電訊股攻守兼備（附首選股及目標價）
加息幅度將被視為新常態？程實：下次很大機會加息0.75厘（第二版）
加息幅度將被視為新常態？程實：下次很大機會加息0.75厘（第二版）
【關鍵訊號】銀保監會一句話 揭示內房見底翻身可能
【關鍵訊號】銀保監會一句話 揭示內房見底翻身可能