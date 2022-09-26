港股何見時底 視乎何見解除防疫限制

美國持續加息，外圍股市走低，港股隨外圍走低。恒指曾失守18000關，見逾10年低。市場關注港股短期的走向，會否繼續尋底。

大行瑞銀指出，鑑於全球經濟放緩、新冠肺炎病例死灰復燃以及美中關係惡化，在過去2、3個月中國的投資環境不可避免地變得更具挑戰性。而投資者最大的擔憂仍然是新冠疫情的複甦及抗疫限制，鑑於與此相關的重大不確定性。

對於中資股在估值方面，瑞銀認為，現時MSCI中國指數當前10.8倍PE的數字大致合適。對中資股短期的表現，瑞銀作出情境假設，指出3個不同的解除防疫限制的時間點，對市場的影響。

情境1：今年10月「二十大」後解除防疫限制

假設防疫限制將由第4季逐漸取消，預期將帶來以下的上行潛力。MSCI估值料提升約13%。約上海式封城不再發生，料收益可增加約7%。而商品價格下跌亦令收益提升。另外，正常化收入增長15%，高於當前的GDP預測，以反映從疫情限制中恢復的速度快於預期。作為參考，東南亞國家在22年重新開放後每股收益平均增長約20%。

瑞銀預期，以上會導致明年每股收益增長28%，從而使普遍預期上調13%。再加上13%的估值提升，令MSCI中國指數有26%的潛在上漲空間。

情境2：明年3月兩會後解除防疫限制

假設疫情限制從明年首季逐漸取消，對於估值及收益的影響大致於情境1相同。在這情況下將令明年每股收益增長18%，使市場普遍預期上調3%。再加上13% 的估值提升，MSCI中國指數有16%的潛在上漲空間。

情境3：2023年之後才取消防疫限制

假設明年全年都實施防疫限制，並可能出現類似於今年上海經歷的大規模封鎖。在這種情況下，預期估值下行幅度約為0%至11%之間，假設整體估值倍數沒有變化，但可能會在年內降至上海封鎖期間的9.5倍PE的谷底水平。再加上估值下調，預期MSCI中國指數可能會下跌9%至20%。

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