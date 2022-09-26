美聯儲鷹派程度緩解？ 張憶東：11月或是最早的窗口期

年初以來，美國通脹和失業率持續走高，市場後續關注美國市場所傳遞的衰退信號。興業證券全球首席策略分析師張憶東繼續重申緊縮拐點未至，如美國緊縮交易後期，仍維持優質成長相對佔優的判斷。

重點：

1.「服務業消費——>勞動力市場——>服務業通脹」可以作為觀察坐標進程節奏。（見圖二） 2.「美國服務業消費依然具備韌性，作為滯後變量的勞動力市場、服務業通脹轉弱尚需時日。」

9月美國聯儲局FOMC會議，將2023年失業率從6月的3.9%上調至4.4%，這代表對失業率提升的容忍度在提高。他表示：「年初以來我們強調的『衰退換通脹』情形概率不斷增加。」

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回顧90年代，美國整體通脹影響增大至服務業通脹，而只有衰退才使其明顯降溫，因此張憶東指服務業通脹具粘性。

張憶東認為，服務業通脹作最前端的觀察指標。（見圖一）據7月美國服務業實際消費量按年為3.25%，雖然，由於高基數處於下行通道，但依然位於過去20年的高位。

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第二版更新於3：41分

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