美股向下尋底 做好對沖至為關鍵

上周美國聯儲局宣布加息0.75厘，這本在市場預期之內，但鮑威爾繼續「放鷹」，重申加息是合適，引起大幅金融震蕩。會後公布的點陣圖顯示到今年底還要再加息1.25%，明年聯邦基金利率將達到4.6%的高峰。

目前，市場預期美聯儲11月份有6成機會加息0.75%，直接導致美元再次創歷史新高，而其他的貨幣則持續受壓，歐元兌美元20年來首度跌破0.98，英鎊亦創下1985年來最低水準。



同時，標普全球9月美國採購經理指數（PMI）遠勝預期，顯示實體經濟仍然堅挺，這支持了美聯儲加息的決定。數據發布後，美股、美債和大宗商品全面重挫，上周五標普500收盤跌破3700點，逼近6月份低點。

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國際投行高盛最新下調了美股的年內目標位，將標普500的預測點位從4300點降至3600點，並預警在「硬著陸」的衰退情景下，可能跌至3150點。另一方面，在憂心經濟衰退會來臨下，大宗商品普遍下跌；西德州原油今年以來首次跌至80美元以下。

加息狂潮下美債收益率飆升

石油輸出國組織（OPEC）表示，若油價進一步下跌，可能被迫減產。基本金屬如銅、鎳、錫等均重挫3%以上，反過來美債收益率在加息狂潮下大幅飆升，債市以高收益率開始吸引更多資金湧入，10年期美債利率來到3.80%，短期的2年期美債殖利率則創下15年新高4.20%。在年內，加息了整整350個基點的基礎上，該機構又預計年底還將加息125基點，把聯邦基金利率推至4.5%至4.75%的限制性區間。

除了令美股反覆向下外，最重要的是影響投資機構後市布局。一般來說，機構通常使用風險模型來測算是否能夠應對貨幣緊縮政策所造成的結果，如果更大的波動影響到華爾街的機構和其他方面，而且指導專業投資者如何分配資金的交易信號就會亮起紅燈，導致機構減倉行動加大，引致市場波動更大。

雖然，現時市場尚未出現恐慌，但潛在的危機是一波拋售浪潮會波及其他類別資產。大型資產管理公司在風險管理的框架下運作，在這種情況下，波動率不斷上升往往需要拋售投資組合資產。

為了應對這些可能發生的衝擊，投資者最好作好對沖準備，減少損失，筆者維持上周的建議，繼續留意美股中的銀行和石油相關股份，當中心水是摩根士丹利（美：MS）、高盛（美：GS）、美國銀行（美：BAC）以及埃克森美孚（美：XOM）和西方石油（美：OXY）。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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