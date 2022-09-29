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美元指數一度高見114水平 3方面睇幾時見頂

研究報告 14:08 2022/09/29

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美元走強趨勢持續，早前更高見114水平，市場關注美元何時會見頂。光大證券認為，美元指數上行的推動因素仍未見根本性扭轉，震蕩上行趨勢仍將延續，但12月將會成為觀察美元指數會否觸頂的第一個時間點。

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12月料成首個觀察是否見頂的時間

要觀察美元指數何時見頂，可從2個角度、3方面出發去分析。

2個角度指的是美元作為貨幣和避險資產的特性。光大證券稱，從貨幣角度來看，美元見頂需要美國和歐元區、日本等國家經濟和政策周期的趨勢相對逆轉；由避險資產角度出發，美元見頂需要全球經濟政策不確定性減少。

美元指數見頂的觸發因素可以從3個維度進行觀察：

1. 市場對美聯儲的加息預期不再繼續增強，甚至是出現回落

美聯儲9月FOMC點陣圖顯示，FOMC委員傾向於今年底前將聯邦基金目標利率上調至4.25厘至4.50厘，並於明年底前將目標利率上調至4.50厘至4.75厘。現時目標利率為3.00厘至3.25厘，意味11月、12月和2023年2月的議息會議上，政策利率將會分別上調75、50和25個點子。因此，12月FOMC議息前後將是關鍵觀察點。

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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