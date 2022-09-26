【濠賭股反擊】澳門最快10月底恢復內地旅客電子簽 花旗首選兩隻濠賭股

在本港將入境檢疫轉為「0+3」的同時，澳門可望於10月底或11月初恢復內地部分旅民赴澳的電子簽註和旅行團。花旗發表報告指，新安排反映中央全力支持澳門經濟復甦，預計澳門博彩將將從目前的水平回升。

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行政長官賀一誠日前指，內地客源對澳門重要，因此按需求向中央提請有關要求，又會就新安排設下清晰的熔斷及恢復機制。他預計每日旅客量將增加一倍至約4萬人次，又指該目標並不進取，料可助帶動澳門經濟復甦。不過他強調，因為澳門與內地有緊密聯繫，所以不能、亦無條件「躺平」。

花旗表示，很多投資者原先預計澳門的旅遊限制將於2023年首季發生，但賀一誠突如其來的宣布，對市場帶來正面驚喜。澳門的開放時間表提早，表明內地全力支持當地復甦的決心。澳門在展示出明確的復甦路線圖後，該行覺得投資者應該重新關注，澳門博彩業這個被忽視的行業。

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